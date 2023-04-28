الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
١٠:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

العلامة ياسين على ضرور الاصغاء للعروض الايرانية 

العلامة ياسين على ضرور الاصغاء للعروض الايرانية 
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي على ضرورة الاصغاء للعروض التي عاد وذكر بها وزير الخارجية الايراني والتي تساهم في وضع الحلول للعديد من المشاكل في لبنان دون مقابل.

العالم_لبنان

ورأى في خطبة الجمعة ان المراوحة التي تشهدها عملية وضع الحلول في لبنان هي نتيجة إنتظار بعض القوى اوامر الخارج لملء الفراغ وهو استهانة بالوطن والمواطنين الذي يعيشون على حافة الفقر وهو تبعية تناقض الوطنية ،مؤكدا ان لبنان تخطى بثلاثيته مرحلة الانتداب والاحتلال والتبعية وهو في مرحلة السيادة والحرية والاستقلال وما بعض القوى السياسية الطائفية الا بقايا تلك الحقبة التي تنهار عالميا وليس فقط في لبنان.

وتابع: إن التعاطي مع موضوع النازحين السوريين يجب ان يتم على اساس مصلحة الشعبين اللبناني والسوري وليس مصالح وأجندات خارجية خصوصا تلك الاوامر من المشروع الصهيوامريكي الذي يريد الفتن والفرقة في المنطقة لإطالة عمر كيانه الاسرائيلي وخصوصا ان بعض المطالبين اليوم بحل هذه القضية كانوا بالأمس يزايدون بالتمسك بهم تنفيذا لتعليمات الخارج.

اضاف: إن عزف بعض السياسيين من مدعي السيادة على وتر الطائفية ورفعهم مستوى خطابهم التحريضي والفتنوي ضد المقاومة وبيئتها في هذه الظروف يجب ايقافه على الأقل لأن إنجازات الثلاثية هي التي حافظت وتحافظ عليهم ولولا هذه الثلاثية لم يكن هناك لبنان اصلا.

تابع: وختم مؤكدا ضرورة انهاء حقبة المحاصصة والاحتكارات والتلزيمات بالتراضي مشددا على ضرورة اعتماد الكفاءة في تسليم المهام وليس المحاصصة الطائفية او الانتماء السياسي والتي تعتبر من ابرز وجوه الفساد في لبنان.

روابط ذات صلة

شاهد.. لقاء يجمع السيد نصر الله واميرعبد اللهيان

طهران تؤكّد دعمها لأي اتفاق لبناني رئاسي..

عبد اللهيان في بيروت.. و حرب العسكر في السودان

عبد اللهيان يؤكد على ثوابت إيران الداعمة للبنان مرحّبا بأيّ توافق لبناني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

جاويش أوغلو: اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران قد يعقد قبل الانتخابات في تركيا

التضخم في فرنسا يتسارع مجددا

خطيب جمعة طهران: الشعب قام يوم القدس بخطوة راسخة وكبرى نحو الاقتدار الاسلامي

رعد بعد لقائه بوصعب: نرحب بهذه الحركة الاستطلاعية لآراء الكتل ووجهات نظرها

المفتي الشيخ حسن شريفة: تقدم علاقات العربية -العربية يجب ان يكون على قاعدة احتضان الشعب الفلسطيني

العلامة ياسين على ضرور الاصغاء للعروض الايرانية 