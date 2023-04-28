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رعد بعد لقائه بوصعب: نرحب بهذه الحركة الاستطلاعية لآراء الكتل ووجهات نظرها

رعد بعد لقائه بوصعب: نرحب بهذه الحركة الاستطلاعية لآراء الكتل ووجهات نظرها
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد  اليوم الجمعة نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بوصعب في مقر الكتلة في حارة حريك بجنوب بيروت.

العالم_لبنان

وفي كلمة له، أكّد رعد أنّ هذا اللقاء كان فرصة للتشاور واستطلاع الآراء حول ما نعيشه في لبنان في هذه المرحلة"، مرحبًا بـ"هذه الحركة الاستطلاعية لآراء الكتل ووجهات نظرها إزاء ما يمر به لبنان في هذه الفترة.

بدوره، أكّد بوصعب أن هذا اللقاء كان ضروريًا ومهمًا، وكان له هدفان هما تقييم المرحلة التي نمرّ بها والعمل لإيجاد مخارج مشتركة بين الكتل النيابية"، مشيرًا إلى أنّ "عنوان الحديث الأوّل كان التواصل ومد الجسور بين الأفرقاء.

ولفت بوصعب إلى أنّ النائب رعد أبدى انفتاحه الكامل تجاه أي جهد يجري مع كل الأفرقاء لوضع الأمور كما هي ولحل الأزمة القائمة.

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