استقالة رئيس 'بي بي سي' بعد تورطه بفضيحة فساد

العالم- أوروبا

وحسب وكالة "اسبوتنيك" أوضحت الإذاعة أن الاتهامات تفيد بأن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون له يد في تعيين شارب رئيسا لهيئة الإذاعة البريطانية، مقابل مساعدة الزعيم السابق للبلاد في الحصول على قرض.

يشار إلى أنه، في وقت سابق من الشهر الجاري، ذكرت وسائل الإعلام أن شارب ساعد الزعيم البريطاني السابق في ترتيب الحصول على قرض بنحو 800 ألف جنيه إسترليني (990 ألف دولار)، مما أثار دعوات للتحقيق.

وجاءت استقالة شارب، اليوم الجمعة، بعدما طلب من مجلس إدارة "بي بي سي" في يناير/ كانون الماضي، فتح تحقيق حول ملابسات تعيينه في ظل الحديث عن علاقته بقرض جونسون.

وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، بـ"الكاذب".

جاء ذلك في رد بيسكوف على تصريح لجونسون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدده بشن هجوم صاروخي، وأكد المتحدث باسم الكرملين أن "ما قاله جونسون ليس صحيحا".

وجاءت كذبة جونسون الأخيرة كواحدة من سلسلة طويلة من وقائع الكذب التي اشتهر بها الرجل، وعرف بها بين أعضاء مجلس العموم والكتاب والصحفيين البريطانيين.