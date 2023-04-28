حزب الشعوب الديمقراطي يدعو للتصويت لمنافس أردوغان

العالم - خاص بالعالم

مع اقتراب موعد الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا والمقررة في 14من مايو المقبل، تترقب الاوساط السياسية حالة الاصطفافات الحزبية بين قطبي الانتخابات، مرشح التحالف الحاكم ومرشح المعارضة.

ورسميا يعلن حزب الشعوب الديمقراطي دعمه لمرشح المعارضة كمال كليشدار اوغلو في تعزيز جديد لتحالف الطاولة السداسية

وقال كان ارسلان صحفي تركي:"نحن امام تحالفين قويين في تركيا التحالف الحاكم وتحالف الطاولة السداسية، الآن تحالف المعارضة عزز فرصه في الانتخابات لكن لا يمكن القول ان الانتخابات حسمت يوجد مؤثرات داخلية وخارجية مؤثرة".

ويُنظر إلى حزب الشعوب الديمقراطي الذي حل مرشحه الرئاسي في انتخابات 2018 في المركز الثالث حاصداً 8.5 بالمئة من الأصوات على أنه قادر على تغيير النتائج في الانتخابات القادمة.

اعلان حزب الشعوب الديمقراطي رسميا دعم مرشح المعارضة كمال كليشدار اوغلو بمثابة تحدٍ جديد للتحالف الحاكم الذي يواجه أصلا تحديات عديدة بينها الأوضاع الاقتصادية المتراجعة في البلاد.

وفي ظل اجواء الانتخابات يواصل التضخم في تركيا الارتفاع مع انخفاض قيمة الليرة بفعل الضغوط الاقتصادية وقرارات خفض الفائدة ، قرارات اضطر البنك المركزي لوقفها بعد تراجع الليرة الى مايزيد عن 20 للدولار الواحد



وقال فرقان أوزدمير مواطن تركي:"نحن نعيش ظروف معقدة جدا الليرة تتراجع ونحن نخشى من مزيد من التراجع ، الآن الجميع قلق بسبب الانتخابات يمكن ان تتراجع الليرة اكثر، يجب على كل السياسيين التفيكر في الاقتصاد".

ظروف اقتصادية صعبة اذن وانتخابات مرتقبة بعد ايام تزداد حدة المنافسة فيها مبقية حالة ترقب غير مسبوق في تركيا لانتخابات توصف بأنها الأهم في تاريخ البلاد.

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