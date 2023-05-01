العالم - خاص بالعالم

وفي ختام الاجتماع صدر بيان مشترك أوضح أن الاجتماع جاء استكمالا للقاء الذي تم في السعودية، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون والأردن والعراق ومصر، وهذه ستكون بداية للقاءات قادمة لمحادثات الوصول لحل للأزمة السورية، ومعالجة جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.



البيان أكد على “أولوية إنهاء الأزمة وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار ومن معاناة للشعب السوري، ومن انعكاسات سلبية إقليميا ودوليا، عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها



وقال أيمن الصفدي وزير الخارجية الاردني:"اتفقنا في اجتماعنا على تشكيل فريق من الخبراء من جميع الدول المشاركة لنضع خارطة طريق للتقدم باتجاه التوصل للحل في سوريا بما ينسجم مع هدفنا الواحد ي التوصل لحل لهذه الازمة".

العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم كانت أولوية قصوى للمشاركين وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فورا.



وقد اجمع الوزراء على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني متفق عليه، ويتكامل مع كافة الجهود الأممية وغيرها ذات الصلة لمناقشة الوضع الإنساني الأمني السياسي في سوريا.



وتتعاون الحكومة السورية مع الدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي حسب البيان.



كما اكد المجتمعون على تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار في مكافحة المخدرات وتهريبها، من خلال التعاون السوري مع الأردن والعراق عبر فريقي عمل سياسيين/ أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر لإنهاء عمليات التهريب.

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