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القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس

الثلاثاء ٠٢ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث یهدد العاصمة اللیبیة، فمنذ أكثر من عقد من الفوضی والانفلات الأمني تآکل الحزام الحیوي لطرابلس من غابات ومساحات خضراء وجرف معظمه بسبب قطع الأشجار والزحف العمراني الذي حل مکان.

العالم - خاص بالعالم

فقبل سنوات، أطلق هذا الخبیر الزراعي جمعیة 'أصدقاء الشجرة'لحمایة الغطاء النباتي ومواجهة أخطار ومظاهر التصحر والجفاف غیر المسبوقة.

وتمكنت الشرطة الزراعیة خلال العامین المنصرمین من استرجاع أکثر من ثمانیة آلاف هکتار من الأراضي وإعادتها لصالح وزارة الزراعة.

ويشرح الناطق باسم جهاز الشرطة الزراعية العميد فوزي أبو غالية حجم الدمار الذي طال أهم غطاء نباتي غرب ليبيا، مذكّراً بأن "الشريط الأخضر الضخم تعرّض للاعتداءات في السنوات الأخيرة.

وتنتشر أکوام من الأشجار المقطوعة فی منطقة القره بولی الواقعة علی بعد خمسين کیلومترا إلی الشرق من طرابلس، إلی جانب بقایا منازل صیفیة مشیدة داخل الغابات المطلة علی البحر هدمت فی الآونة الأخیرة بموجب قرارات النیابة العامة.

وتحذر الجمعیة اللیبیة غیر الحکومیة لحمایة الحیاة البریة من خطورة ما تصفه بتدمیر ممنهج للغابات والأراضي الزراعیة، مؤکدة أن القانون المتعلق بحمایة الغابات، یعاقب علی هذه الانتهاکات ویجرم أی استغلال تجاری غیر قانوني لها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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