تفاصيل إطلاق صواريخ من غزة نحو مستوطنة سديروت

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسلنا ان رد المقاومة الفلسطينية متواصل حتى هذه اللحظة منوها الى ان المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي كان قد ذكر بأن 22 صاروخا تم اطلاقهم من قطاع غزه نحو مستوطنات غلاف غزه الاستيطاني، واعترضت القبة الحديدية اربعة منهم، وسقط الباقي باتجاه المستوطنة.

واوضح مراسلنا بوجود اضرار مادية كبيرة في الموقع جراء سقوط تلك الصواريخ عليه والذي سببته المقاومة الفلسطينية بقطاع غزه باطلاقها اكثر من 22 صاروخا كرد فعل على اغتيال الشهيد الاسير خضر عدنان.

وكانت قد أطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية متتالية صوب غلاف غزة. وقالت وسائل إعلام إن صافرات الإنذار دوت في غلاف غزة.

وقال إعلام العدو إن صاروخا سقط بشكل مباشر على مبنى في سديروت وتم تسجيل إصابة في المكان؛ فيما قصفت مدفعية الاحتلال نقطة رصد للمقاومة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.



ويعيش الكيان الاسرائيلي حالة تأهب قصوى تحسبا للردود الفلسطينية على استشهاد القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الاسير خضر عدنان في سجون الاحتلال.

وفي اول رد فعل للمقاومة تم قصف مستوطنات غلاف غزة بقذائف صاروخية سقطت في مناطق غير مأهولة في النقب الغربي دون تفعيل القبة الحديدية ودوت صفارات الانذار على اثرها بحسب ما اعلن جيش الاحتلال.

حركة الجهاد الإسلامي توعدت كيان الاحتلال بأنّ استشهاد الأسير خضر عدنان لن يمر دون رد. وأكد امين عام الحركة زياد النخالة استمرار المقاومة حتى تحرير الارض من الصهاينة وشدد على ضرورة القتال المستمر والصمود والإصرار على الحق الفلسطيني.

حركة حماس توعدت كذلك حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدفع الثمن عن جريمة اغتيال الأسير خضر عدنان واكدت انه سيتم تصعيد كل أشكال المقاومة والتصدي لجرائم الاحتلال بحق الأسرى.

واعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية ان اطلاق الصواريخ ظهر اليوم جاء ردا على اغتيال القائد الوطني الشيخ المجاهد الشهيد/ خضر عدنان، الذي ارتقى فجر اليوم الثلاثاء، بعد معركةٍ مشرفة من الإضراب عن الطعام خاضها بأمعائه الخاوية متحدياً السجن والسجان، ومسطراً أسمى آيات العز والفخار.



وقالت في بيان مشترك: إن الغرفة المشتركة إذ تنعى الشهيد المجاهد فإنها تعلن مسؤوليتها عن دك ما يسمى بمغتصبات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية مساء اليوم، ويأتي ذلك كردٍ أولي على هذه الجريمة النكراء التي ستفجر ردوداً من أبناء شعبنا في كافة الساحات وأماكن الاشتباك بعون الله تعالى"..

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