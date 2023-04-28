اشتباكات مسلحة مع الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين

العالم _ فلسطين

وصادرت قوات الاحتلال اسحلة ومعدات وعتاد عسكري خلال اقتحامها لمدينة جنين؛ كما قام عدد من المسلحين الفلسطينيين بإطلاق نار وإلقاء عبوة نحو القوات التي ردت بإطلاق النار نحوهم.

وفي كلمة له قال المتحدث باسم كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ردا على انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المقدسات الإسلامية ،بان مجاهدي الكتيبة فجرو عددا من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال بشكل مباشر.

إلى ذلك تم نشر صور لإحدى القذائف التي أطلقتها كتيبة جنين خلال اقتحام الاحتلال لمدينة جنين وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعية المتاحة للكتيبة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر صوب سيارات الإسعاف الفلسطينية،حيث إصابت مسعفة فلسطينية بجروح خفيفة ، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين فجر اليوم.

إصابة مسعفة خلال اقتام الاحتلال مدينة جنين