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قائد دفاع الجو: على الصهاينة الاهتمام بمشاكلهم الداخلية بدلا من تهديدنا

قائد دفاع الجو: على الصهاينة الاهتمام بمشاكلهم الداخلية بدلا من تهديدنا
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد، اليوم الجمعة، أن على الكيان الصهيوني ان لا يفكر حتى بالعدوان والهجوم الجوي على الاجواء المقدسة للجمهورية الاسلامية الايرانية، مصرحا ان على الكيان الصهيوني ان يهتم بمشكلاته الداخلية بدلا من تهديد ايران.

العالم- ايران

وبشأن قدرات الدفاع الجوي الايراني ومكانته في المنطقة، قال العميد صباحي فرد: ان قوة الدفاع الجوي للجمهورية الاسلامية الايرانية، ضمن القوى الاولى للدفاع الجوي بالمنطقة، وهذه القضية تمثل واقعا لا يمكن انكاره.

وأضاف: ان المعدات التي نستخدمها في الوقت الحاضر في الدفاع الجوي بالبلاد، وخاصة في قوة الدفاع الجوي لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، هي المعدات الاقوى والاحدث في العالم.

وصرح العميد صباحي فرد: اننا في الوقت الحاضر وفي موضوع معدات الدفاع الجوي بكل مجالاتها بما فيها الرصد والمراقبة ومنظومات الاعتراض ومنظومات الاستطلاع ومنظومات تقنية المعلومات والاتصالات، لسنا معتمدين على اي دولة ولا بحاجة إليها، ولدينا اكتفاء ذاتي.. ويمكننا تصدير هذه المعدات.

وبشأن تهديدات الكيان الصهيوني، قال العميد صباحي فرد: لو كان هؤلاء قادرون على القيام بشيء، فليتحكموا بمشكلاتهم، ولا ينبغي حتى ان يفكروا بالعدوان والهجوم الجوي على الاجواء المقدسة للجمهورية الاسلامية الايرانية، وبالطبع هم يدركون بأنهم اذا ارادوا ان يفعلوا ذلك فسيتلقون ردا مدمرا يجعلهم يعضون اصابع الندم.

وأردف قائد الدفاع الجوي للجيش: اننا نعلن للقائد العام للقوات المسلحة الولي الفقيه، ان ابناءه في الدفاع الجوي على أهبة الاستعداد لتنفيذه اوامره، وحتى آخر قطرة من دمائهم لن يقصروا من اجل تسامي النظام المقدس للجمهورية الاسلامية الايرانية أكثر مما مضى.

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قائد دفاع الجو: على الصهاينة الاهتمام بمشاكلهم الداخلية بدلا من تهديدنا

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