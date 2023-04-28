الشيخ دعموش: انتظار الخارج ‏والرهان عليه هو رهان على سراب

العالم _ لبنان

وخلال خطبة الجمعة من على منبر مجمع السيدة زينب (ع) في حارة حريك، قال الشيخ دعموش: "إذا ‏بقيت القوى السياسية تتجاهل المتغيرات الإقليمية والمناخات الإيجابية وتضيع ‏فرصة اغتنامها وتصرّ على التعطيل ورفض الحوار والتوافق الوطني لإنجاز ‏الاستحقاق الرئاسي، فإن أمد الفراغ سيطول أكثر مما نتوقع‎ ."‎

وشدد على أن "المتضرر الأول الذي سيدفع ثمن الفراغ والتعطيل هو لبنان ومصالح ‏المواطنين وليس القوى السياسية المُعَطِلة"، موضحًا أن "المواطنين هم من سيدفعون الثمن وسيكونون ‏الضحية، ضحية الانقسام والعناد والمكابرة ومنطق التحدي الذي يمارسه البعض ‏ممن يقدم اعتباراته الفئوية والشخصية على مصالح الناس ومصلحة البلد".

‎ ‎ورأى سماحته أنّ "الفريق الآخر فشل حتى الآن في طرح مرشح جدي للرئاسة بعدما سقط ‏مرشحه للتحدي بينما فريقنا السياسي نجح في طرح مرشح جدي يملك ‏المواصفات المطلوبة ومنفتح على الداخل والخارج وتتوافر قناعة خارجية له"، وسأل: "لماذا المكابرة والعناد واعتماد نهج التعطيل، هل يتحمّل البلد المزيد من الفراغ ‏والأزمات وهل بهذا النهج نبني البلد ونعالج مشاكله وننقذ لبنان؟".

واعتبر "أنه بفعل التعطيل والفراغ أصبح البلد مشلولًا وعاجزًا عن معالجة الأزمات ‏المتفاقمة المالية والاقتصادية والمعيشية والقضائية، فضلاً عن أزمة النازحين التي ‏باتت ترمي بثقلها على اللبنانيين وتحتاج الى حل حكيم ومتوازن بالتفاهم مع ‏الحكومة السورية وليس بانتظار الحل من المجتمع الدولي وأميركا".‏

وقال الشيخ دعموش "إنّ من ينتظر الأميركي ليأتي له بالحل، عليه أن ينتظر طويلًا لأن الأميركي ليس ‏مستعجلًا على معالجة هذه القضية حتى لو كان لبنان يتحمل فيها أعباءً فوق ‏طاقته"، مضيفًا أن "الأميركي لا يعنيه ما يتحمله لبنان جراء هذه الأزمة وبقية الأزمات التي ‏يعاني منها، ومن يراهن على الأميركي لحل مشاكل لبنان ويعتقد بأن الحل يكون ‏بالإنصياع لسياساته وإجراءاته إنما يخدع نفسه ويريد أن يضع لبنان من جديد في ‏الحضن الأميركي ولن يحصل على الحل".‏‎ ‎

وختم الشيخ دعموش بالقول: "لقد تعلمنا من التاريخ ومن كل التجارب التي مررنا بها في لبنان حتى ‏الآن أنّ الحل لا يكون إلا بتلاقي اللبنانيين وتفاهمهم وتعاونهم وأن انتظار الخارج ‏والرهان عليه هو رهان على سراب " يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَآءً حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شيئًا". ‏