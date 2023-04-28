40 ألف لاجئ غير سوداني فروا من الخرطوم منذ اندلاع الحرب

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وحسب وكالة "اسبوتنيك" أضافت في بيان، أن الكثير من هؤلاء فروا إلى مخيمات اللاجئين في ولايات النيل الأبيض والقضارف وكسلا.

وقال فتحي كاسينا، المتحدث باسم المفوضية، إن من بينهم 33 ألف لاجئ من جنوب السودان، و2000 لاجئ إثيوبي، و5000 إريتري.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، يستضيف السودان أكثر من 1.3 مليون لاجئ، بما في ذلك أكثر من 800 ألف من جنوب السودان.

من جانبه، اتهم فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قوات الدعم السريع بإخراج الناس من منازلهم وسط القتال في مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة.

وقالت المتحدثة باسم تورك رافينا شامداساني، إن السكان ما زالوا يواجهون "النهب والابتزاز والنقص الحاد في الغذاء والماء والكهرباء والوقود ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية والمال".

وقُتل ما لا يقل عن 512 شخصا، بينهم مدنيون ومقاتلون، منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، وأصيب 4200 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة السودانية.