لن ننسى: عبدالوهاب حسين .. سيرة ومسيرة +فيديو

العالم – لن ننسى

ولد عبد الوهاب حسين عام 1954 في قرية النويدرات، نشأ في عائلة فقرة ودرس في المعامير وسترة ومدينة عيسى ليلتحق بجامعة الكويت لدراسة الفلسفة والاجتماع حيث تخرج منها عام 1977 وعمل حسين في التدريس ثلاثة أعوام ثم اشتغل بالإشراف الاجتماعي 15 عاما أحيل بعدها على التقاعد المبكر بعد اعتقاله.

كما عمل بالإرشاد الاجتماعي 15 عاما ثم تقاعدا 13 عاما وبعدها عاد للعمل بالإرشاد الاجتماعي ثلاثة أعوام.

في عام 1994 ارتبط حسين بالعمل الإسلامي والوطني مع الشيخ عبد الأمير الجمري فقد كان الشيخ الجمري وفي عام 1995 أعتقل لمدة ستة أشهر ليخرج مع أصحاب المبادرة الوطنية بعد اتفاق مع الحكومة يقوم بموجبه أصحاب المبادرة بتهدئة الشارع على أن تقوم الحكومة في هذه المرحلة بإطلاق سراح المعتقلين غير المحكومين وتفعيل الدستور وإعادة الحياة البرلمانية والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وعودة المبعدين، لكن الحكومة تنكرت للاتفاق وعادت أزمة الشارع من جديد واعتقل حسين خمسة أعوام قضاها في السجن الانفرادي من عام 1996 إلى 2001 وقد حصل على حكم بالإفراج من محكمة التميز في العام 2000 لان اعتقاله مخالفا حتى لقانون أمن الدولة إلا أن الحكومة لم تنفذ الحكم حتى أفرج عنه ضمن المفرج عنهم من المعتقلين السياسيين في ظل الحركة الإصلاحية المزعومة في العام 2001.

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