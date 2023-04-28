الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
٠٣:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

أمير عبداللهيان: بعض المؤشرات تشير الى أن المنطقة تتجه نحو الحوار والانسجام

الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

استمرار الاشتباكات القبلية في غرب دارفور بالسودان

وزير الدفاع: الغرب والناتو سارعا من سياساتهما التوسعية لإحياء العالم أحادي القطبية

بالفيديو.. حزب الشعوب الديمقراطي يدعو للتصويت لمنافس أردوغان

لن ننسى: عبدالوهاب حسين .. سيرة ومسيرة +فيديو

عبد اللهيان: حوار إيران والسعودية له آثار إيجابية في المنطقة ولبنان

السودان.. اسبوعان على قتال العسكر وغياب آفاق الحل