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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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نبض السوشيال
أمير عبداللهيان: نرحب بتعزيز العلاقات السورية العربية
أمير عبداللهيان: إيران لا تتدخل في قضية انتخاب الرئيس اللبناني وانها تدعم أي أتفاق بين اللبنانيين بهذا الشأن
أمير عبداللهيان: العلاقات الإيرانية السورية متعددة الجوانب وسيكون للرئيس رئيسي زيارة قريبة لدمشق
أمير عبداللهيان: منذ عام 2011 بذلت مساعي حثيثة لانهيار سورية وتقسيمها الا أن الرئيس السوري والحكومة والشعب صمدوا تجاه هذه الحرب
اميرعبداللهيان: الاتفاق الايراني السعودي لا يخدم مصلحة البلدين وحسب انما المنطقة برمتها
أمير عبداللهيان: متفائلون بما سمعناه ورأيناه من اللبنانيين
أمير عبداللهيان: تقييمي أن اللبنانيين جادون في ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية
أمير عبداللهيان: بعض المؤشرات تشير الى أن المنطقة تتجه نحو الحوار والانسجام
أميرعبداللهيان: التشاور مع اللبنانيين ضمن جدول أعمال السياسية الإيرانية
أمير عبداللهيان: السيد نصر الله أكد ان المقاومة قوية رغم الضغوط التي تمارس ضدها
أمير عبداللهيان: العلاقات الإيرانية السورية متعددة الجوانب وسيكون للرئيس رئيسي زيارة قريبة لدمشق
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.