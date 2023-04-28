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تركيا..انتخابات 14 مايو ستكون محاولة انقلابية سياسية من الغرب مثل 2016

تركيا..انتخابات 14 مايو ستكون محاولة انقلابية سياسية من الغرب مثل 2016
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن انتخابات 14 مايو في تركيا، ستكون محاولة انقلابية سياسية من الغرب مثل انقلاب يوم 15 يوليو عام 2016.

العالم - تركيا

وصباح يوم أمس الخميس، انطلقت عملية تصويت المواطنين الأتراك خارج البلاد في الانتخابات العامة، الرئاسية والبرلمانية، التي ستجرى داخل تركيا في 14 مايو المقبل.

ومن المخطط أن تجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو القادم.

وتم نشر القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة التركية في صحيفة "Resmi Gazete" الرسمية.

وتضم هذه القائمة أسماء الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان (69 عاما) كمرشح عن "التحالف الجمهوري" ومرشح "التحالف الشعبي" المعارض كمال كيلتشدار أوغلو (74 عاما) وزعيم حزب "Memleket" محرم إنجه (58 عاما) والمرشح عن تحالف "Ata" سنان أوغان (55 عاما).

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