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في كينيا..

ارتفاع عدد ضحايا طائفة دينية مسيحية إلى أكثر من 100 قتيل في كينيا

ارتفاع عدد ضحايا طائفة دينية مسيحية إلى أكثر من 100 قتيل في كينيا
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد الضحايا من أتباع إحدى الطوائف الدينية في كينيا واسمها "الجوع لمقابلة المسيح" إلى 109 قتلى.

العالم- إفريقيا

وقالت مصادر أمنية إن حصيلة القتلى بلغت حتى الآن 109 بعد أن عثرت الشرطة على 11 جثة أخرى.

وذكرت صحيفة "كينيان ستار" الأربعاء الماضي أن عدد ضحايا طائفة دينية بلغ 95 قتيلا.

ووفقا لوسائل إعلام محلية لا تزال الأجهزة الأمنية تواصل عمليات البحث والإتقاذ.

واعتقلت السلطات الكينية القس ماكنزي نتنجي، زعيم طائفة "لمقابلة المسيح"، بعد اكتشاف جثث 4 أشخاص يعتقد أنهم لقوا حتفهم في ظروف مماثلة، في الشهر الماضي، ولكن بعد ذلك تم الإفراج عنه بكفالة حوالي 74 دولارا.

وقد سجل عدد الوفيات ارتفاعا مطردا في الأيام الأخيرة حيث أجرت السلطات الكينية عمليات استخراج جثث من مقابر جماعية عثر عليها في منطقة مساحتها 800 فدان من غابة شاكاهولا شرقي كينيا حيث كان مقر كنيسة "غود نيوز" الدولية.

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في كينيا.. ارتفاع عدد ضحايا طائفة دينية مسيحية إلى أكثر من 100 قتيل في كينيا