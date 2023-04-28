في سوريا.. إحصائية مخيفة تخص هزات أرضية خلال يوم

العالم _سوریا

وأوضح المركز الوطني في بيان أن الهزّة سجلت على خط طول 36.761 شرقاً، وخط عرض 35.181 شمالاً، وبعمق 10.5 كيلومترات.



ولفت المركز إلى أن هزة أرضية أخرى سجلت الساعة الـ 8 و15 دقيقة من صباح اليوم في "لواء اسكندرون" شمال غرب إدلب بـ 59 كيلومتراً، وعلى خط طول 36 شرقاً، وخط عرض 36.071 شمالاً، وبعمق 8.1 كيلومترات، وبقدر 4.2 درجات حسب مقياس ريختر.



وأعلن المركز الوطني للزلازل أن محطات الرصد لديه سجلت خلال 24 ساعة الماضية من مساء أمس (الخميس) وحتى السابعة من صباح اليوم، 18هزّة ضعيفة منها هزة في الساحل السوري شمال اللاذقية بـ 43 كيلومتراً بقدر 2.5 درجة، وهزة جنوب غرب طرطوس بـ 31 كيلومتراً وبقدر 1.4 درجة.