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الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء حمص

الدفاعات السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء حمص
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية تصدت فجر اليوم السبت لأهداف معادية في سماء حمص.

العالم - سوریا

وأفادت وكالة "سبوتنيك" باندلاع حرائق كبيرة جنوب مدينة حمص جراء العدوان الإسرائيلي، وبأن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت إلى المنطقة.

ونقلت "سبوتنيك" عن مصدر أمني قوله: "منصات الصواريخ الاعتراضية التابعة للدفاعات الجوية السورية المسؤولة عن حماية أجواء المنطقة الوسطى تصدت بكثافة لموجتين من الصواريخ التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية".

وأضاف المصدر: "الصواريخ الدفاعية اعترضت معظم الصواريخ الإسرائيلية وأسقطتها".

ويوم الخميس الماضي، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو تدين الغارات الإسرائيلية المتزايدة على الأراضي السورية وعدم وجود أي رد فعل من قبل قيادة الأمم المتحدة عليها.

وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "نحن قلقون إزاء تصاعد الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضي سوريا".

وتابع: "ومنذ بداية العام تم تنفيذ أكثر من 10 هجمات من هذا القبيل، مما أسفر عن تعطيل عمل مطار حلب الدولي مرتين، والذي تصل عبره المساعدات الإنسانية للمتضررين جراء الزلزال المدمر".

وأضاف أن "مثل هذه الأعمال باستخدام القوة، التي تنتهك سيادة سوريا ودول عربية مجاورة، وعدم وجود أي رد فعل عليها من قبل قيادة الأمم المتحدة، تثير أسفا شديدا وإدانة".

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