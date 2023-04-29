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القوات البرية الأمريكية توقف تحليق طيرانها بعد تحطم مروحيتين

القوات البرية الأمريكية توقف تحليق طيرانها بعد تحطم مروحيتين
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

قال الجيش الأمريكي في بيان، يوم الجمعة، إنه أوقف حركة الطيران في جميع أنحاء الجيش، باستثناء المهام الحرجة بعد حادثي هليكوبتر في الآونة الأخيرة أسفرا عن مقتل 12 جنديا.

العالم - الأميرکيتان

وقال البيان، "أمر رئيس أركان الجيش جيمس ماكونفيل اليوم بإيقاف الطيران بعد حادثي هليكوبتر مميتين أوديا بحياة اثني عشر جنديا".

وأضاف، "هذه الخطوة تأمر جميع طياري الجيش بالبقاء على الأرض، باستثناء أولئك الذين يشاركون في المهام الحرجة، حتى يكملوا التدريب المطلوب".

لقي ثلاثة طيارين من الجيش الأمريكي حتفهم بعد اصطدام طائرتي هليكوبتر من طراز (AH-64 Apache) في الجو يوم الخميس الماضي بعد قيامهما بمهمة تدريبية في ألاسكا.

وفي 29 مارس/آذار المنصرم، توفي تسعة جنود بعد تحطم طائرتي هليكوبتر من طراز بلاك هوك خلال رحلة تدريب ليلية في كنتاكي.

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القوات البرية الأمريكية توقف تحليق طيرانها بعد تحطم مروحيتين

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