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وزير الخارجية الايراني يغادر بيروت عائدا الى طهران

وزير الخارجية الايراني يغادر بيروت عائدا الى طهران
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

غادر وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بيروت عائدا الى طهران في ختام جولته الاقليمية التي شملت سلطنة عمان ولبنان.

العالم - ايران

وكان امير عبداللهيان قد وصل الى العاصمة العمانية مسقط يوم الثلاثاء في بداية الجولة حيث التقى نظيره بدر البوسعيدي ووزير المكتب السلطاني سلطان بن محمد النعماني للبحث حول العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى وزير الخارجية الايراني، رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام، للبحث حول اخر المستجدات المتعلقة باليمن.

ووصل امير عبداللهيان إلى العاصمة اللبنانية بيروت مساء الأربعاء حيث التقى وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

والتقى وزير الخارجية كذلك زياد نخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ، ومجموعة من النواب من مختلف الكتل البرلمانية.

كما حيا أمير عبداللهيان ذكرى شهداء المقاومة والنضال ضد الكيان الصهيوني بحضوره عند قبور شهداء المقاومة والشهيد عماد مغنية.

والتقى امير عبداللهيان، الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وبحث معه بشأن أهم قضايا المقاومة والتحديات التي يواجهها لبنان والمنطقة، فضلا عن التطورات الاخيرة على الساحتين اللبنانية والفلسطينية والاتفاق الايراني السعودي لاستئناف العلاقات بين البلدين وتأثيره على دول المنطقة.

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