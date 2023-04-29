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مهرجان الخیول فی مدينة كرمان الإيرانية

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

حفل تكريم الشاعر الإيراني سعدي في شيراز زراعة شتلات الأرز في شمالي إيران مستشفي صفاقس بتونس لم يعد قادراً على استيعاب جثث المهاجرين

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