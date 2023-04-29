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الأدميرال سياري: تواجد البحرية الايرانية في المياه الدولية يوفر الأمن ويظهر قوة ايران

الأدميرال سياري: تواجد البحرية الايرانية في المياه الدولية يوفر الأمن ويظهر قوة ايران
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

قال مساعد شؤون التنسيق في الجيش الايراني الادميرال حبيب الله سياري ان تواجد القوات البحرية الايرانية في المياه الحرة يوفر الأمن للسفن التجارية ويظهر قوة ايران في العالم.

العالم - ايران

واضاف الادميرال سياري ان سبب وجود القرصنة البحرية في شمال المحيط الهندي وخليج عدن ومضيق باب المندب هو ان ثلث التجارة العالمية يمر عبر هذه المنطقة وان عدم تواجد البحرية الايرانية هناك يعني عدم توفير الامن للسفن وهذا سيؤدي الى وقف عمليات التصدير والاستيراد في البلاد.

وتابع " عندما نتواجد في المياه الحرة وباقي البحار وفق القوانين الدولية ونرفع راية بلادنا فاننا نظهر اقتدار بلادنا ، وان سفننا تبحر الى اصقاع العالم واننا قمنا بمواكبة اكثر من 500 سفينة حتى الان لتعبر اماكن الخطر بسلام".

وشدد الادميرال سياري " نحن لسنا دعاة التعرض لحدود البلدان الاخرى بل نريد فقط اظهار اقتدار وقوة الشعب الايراني وصيانة الموارد والمصالح الوطنية ، ان هذا الأمن يصون سلامة اقتصاد البلاد".

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