المواجهات داخل الكيان الصهيوني سوف تتعمق + فيديو

العالم – كيان الاحتلال

وفي حوار مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" رأى وليد محمدعلي أن المواجهة داخل الكيان الصهيوني سوف تتعمق ولن تقف في فترة زمنية محددة، رغم أن نتنياهو أجل تعديل القرارات لغاية تموز، بقصد امتصاص أو تقليل حركة الشارع وإرباكها، ودخل في حوار مع قادة ما يسمى بالمعارضة.. إلا أنه ثبت أن الشارع متقدم حتى على قادة المعارضة.

وأشار إلى أن الاحتجاجات لها أسباب داخلية: لكن تستطيع أن تنظر لها بمعزل عن الذي بالخلف، حتى أن جماعة نتنياهو وأوساطه من الحركات الدينية واليهودية الحريدية يتهموا الولايات المتحدة ويهود أميركا بالوقوف أمام هذه الحراكات بالداخل.

وفيما لفت إلى الانقسام داخل المجتمع الصهيوني قال: "هذه التشكيلة تحمل في ثناياها الكثير من التناقضات، والتي بدأت تظهر بفعل فشل الكيان بدوره الوظيفي وفشل الجيش بالقيام بدوره كجيش الشعب الذي تنصهر في إطار بوتقته كل هذه التيارات."

ونوه أن الاستمرار بالمظاهرات إنما: هي خشية من حدوث ذلك الإسقاط الذي كان يطلق عليه فصل السلطات داخل الكيان، حيث أن الكيان الإسرائيلي كان يعتبر نفسه الديمقراطية الأساسية في المنطقة وسط غابة الوحوش، والآن وبهذه المرحلة إن قانون القومية هو خطير جدا لكنه لا يفجر التناقضات والخلافات في الشارع الصهيوني كما بقية القرارات المتعلقة بمصلحة القضاء.

وأكد: لكن العقدة الرئيسية لدى نتنياهو أنه يريد أن يضع قوانين تحد من صلاحية القضاء.. بما يمنع محاكمته.. فهو حتى الآن لم تسقط التهم عنه ولم يقولوا إننا أوقفنا محاكمته.. وواضح وهو مقتنع أنه إذا حوكم سيدان.. فهو يخضع لكل الابتزاز من الصهيونية الدينية وبن غفير وذلك لتمرير أو خروجه من هذه التهم وخروجه من السجن.

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