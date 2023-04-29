حريق بخزان وقود في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم

العالم - روسيا

وكتب الحاكم ميخائيل رازفوجاييف على تطبيق «تيليغرام» ، «وفقا للمعلومات الأولية، نتج الحريق عن ضربة بطائرة مسيرة».

وتعرضت سيفاستوبول، الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، لهجمات جوية متكررة منذ بدء غزو روسيا الشامل لجارتها في فبراير (شباط) 2022.

واتهم مسؤولون روس كييف بتنفيذ الهجمات.

ولم يرد الجيش الأوكراني على الفور على طلب للتعليق اليوم.

ولم تعلن كييف من قبل قط مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا.

وقال رازفوجاييف إن أحدا لم يصب بأذى في الحريق.

وكتب «الوضع تحت سيطرة رجال الإطفاء وجميع الأجهزة التنفيذية». وتابع «نظرا لأن كمية الوقود كبيرة، فإن محاصرة الحريق ستستغرق وقتا».