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بعد هجوم بمسيّرة..

حريق بخزان وقود في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم

حريق بخزان وقود في سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

قال حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا إن النيران اشتعلت اليوم (السبت) في خزان وقود في المدينة الساحلية الواقعة في شبه جزيرة القرم فيما يبدو أنه ناجم عن غارة بطائرة مسيرة، وفقاً لوكالة «رويترز».

العالم - روسيا

وكتب الحاكم ميخائيل رازفوجاييف على تطبيق «تيليغرام» ، «وفقا للمعلومات الأولية، نتج الحريق عن ضربة بطائرة مسيرة».

وتعرضت سيفاستوبول، الواقعة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، لهجمات جوية متكررة منذ بدء غزو روسيا الشامل لجارتها في فبراير (شباط) 2022.

واتهم مسؤولون روس كييف بتنفيذ الهجمات.

ولم يرد الجيش الأوكراني على الفور على طلب للتعليق اليوم.

ولم تعلن كييف من قبل قط مسؤوليتها عن الهجمات داخل روسيا أو على الأراضي التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا.

وقال رازفوجاييف إن أحدا لم يصب بأذى في الحريق.

وكتب «الوضع تحت سيطرة رجال الإطفاء وجميع الأجهزة التنفيذية». وتابع «نظرا لأن كمية الوقود كبيرة، فإن محاصرة الحريق ستستغرق وقتا».

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