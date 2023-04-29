رئيسي: مشاركة الناس في المجالس المحلية تجسد سيادة الشعب

العالم - ايران

وقال رئيس الجمهورية في اجتماع اليوم الوطني للمجالس الذي اقيم اليوم السبت، إن المجالس المحلية لها أساس ثقافي وديني وقرآني.

وفي إشارة إلى أن الدستور الايراني يولى اهتماما بتشكيل المجالس المحلية في المدن والقرى اكد ان هذه المجالس تجسد الديمقراطية الدينية وإرادة الشعب وسيادته.

صوت الناس يشكل بنية المؤسسات في إيران

وتاكيدا على الاهتمام باصوات الناس وتحقيق ارادتهم اوضح رئيس الجمهورية ان تشكيل المؤسسات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يستند الى ارادة الشعب عبر التصويت المباشر أو غير المباشر.

وأضاف:أان اليوم من يدعي الديمقراطية يدعم بعض الحكومات التي لم تجر حتى انتخابات أو استفتاء واحد في بلادهم، بينما في بلادنا تجري الانتخابات كل عام.

الدستور الإيراني هو القانون الأكثر تقدما

وأضاف: الدستور الإيراني هو القانون الأكثر تقدما ملفتا الى تصريح أحد محامي رئيس جنوب إفريقيا الأسبق "نيلسون مانديلا"، قائلا: خلال رحلتي إلى إفريقيا، التقيت بمحام افريقي وكان صديقا لمانديلا وقال إنني درست جميع دساتير دول العالم، لكنني أعتبر دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية القانون الأكثر تقدماً وتطوراً.

واضاف رئيس الجمهورية انهيمكن القول بأن نظام الجمهورية الإسلامية هو نظام يعتمد على الديمقراطية الدينية، موضحا أنه تم تشكيل مجلس من المثقفين والشخصيات البارزة كونهم قدرة فريدة من نوعها وقادرون على فعل أشياء كثيرة بسبب علاقتهم بالنسيج الاجتماعي ومعرفتهم برغبات الناس واحتياجاتهم وتقديم حلول لمعالجة المشاكل بطرق أفضل.

يمكن توفير أساس العديد من القوانين في المجالس المحلية

وقال رئيس الجمهورية: إنه بالرغم من البرلمان الايراني له مكانته الخاصة إلا أنه يمكن توفير الأساس للعديد من القوانين والقرارات في المجالس المحلية التي تقدم تقريرا واضحا وأكثر واقعية عن المشاكل الإقتصادية والثقافية وتساعد في تحديد نظام قضايا المدن والقرى.

وأشار إلى مشاكل التنمية في بعض الدول، موضحا أنه اليوم عندما ندرس الدول المتقدمة يكون تطورها في الغالب في مجال الإنتاج والإقتصاد وقد لا تنجح في القضايا الاجتماعية والاخلاقية والروحية.

وأشار السيد رئيسي الى دور البلديات المهم والفعال في معالجة المشاكل الاجتماعية، مؤكدا على الاهتمام بواجبات البلديات في مختلف المجالات منها الاجتماعية.

وفي اشارة إلى فعالية التعاون مع المجالس لحل العديد من المشاكل التي يعاني منها الناس، اشار الى محافظة خوزستان كمثال على هذه الفعالية قائلا: إن هذه المحافظة هي المحور الزراعي للبلاد والعديد من المحافظات هي محاور صناعية، وتعتبر بعض المحافظات بلد الجنة المنجمية لوجود العديد من المناجم.

يذكر أن اجتماع اليوم الوطني للمجالس انعقد اليوم السبت، بحضور رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومشاركة 3500 عضو من المجالس المحلية.