شاهد.. ما سبب الحريق الهائل في شبه جزيرة القرم؟

العالم - روسيا

سحب من الدخان تغطي سماء شبه جزيرة القرم؛ يقول عمدة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجايف، ان الدخان الكثيف في المدينة سببه اشتعال خزان وقود، مرجحاً أن يكون سبب ذلك عائد إلى إصابته بطائرة مسيرة.

المعلومات الأولية الروسية تؤكد صحة الهجوم بطائرة مسيرة، مشيرة الى مساحة الحريق بلغت حوالي ألف متر مربع.

وبحسب المسؤولين الروس فإن الوضع بات تحت سيطرة وحدات الاطفاء، مشيرين الى أن الأضرار اقتصرت على الماديات دون وقوع ضحايا، وأن إخماد الحريق سيتغرق وقتا نظراً لأن لكمية الوقود كبيرة في الخزان المشتعل.

تطور الاحداث في شبه جزيرة القرم سبقه هجوم صاروخي روسي كبير على مدن اوكرانية عدة هو الأول من نوعه منذ شهرين.

وحسب السلطات الأوكرانية فإن الضربات الصاروخية واسعة النطاق، أسفرت عن مقتل وجرح عشرات المدنيين. غير أن موسكو تنفي تعمد استهداف المدنيين الأوكرانيين وقالت إن هدف الضربات هو منع أوكرانيا من استقدام قوات احتياط للصفوف الأمامية للقتال.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو الروسي شن ضربات صاروخية باستخدام أسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة، مستهدفاً مواقع نشر مؤقتة لوحدات احتياط أوكرانية.

فيما أشار الجيش الأوكراني إلى أنه أسقط واحداً وعشرين صاروخ كروز من بين ثلاثة وعشرين أطلقتها روسيا من بحر قزوين.

احتدام الصراع على الارض الاوكرانية، يبدو أنه انعكس سلباً على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية والروسية عبر البحر الأسود، حيث أشارت روسيا وبقوة إلى أنها لن تسمح بالاستمرار في الاتفاقية إلى ما بعد موعد انتهائها في منتصف مايو/أيار المقبل؛ نظراً لعدم تلبية قائمة المطالب الخاصة بها بتسهيل صادراتها من الحبوب والأسمدة.

وعلى ضوء التصريحات الروسية بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كيفية ضمان تحسين وتمديد اتفاق تصدير الحبوب كما ناقشا أيضا كيفية تحسين سبل تصدير المنتجات الغذائية والأسمدة الروسية الى الاسواق العالمية.