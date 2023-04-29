رعد: لن ينجز الاستحقاق الرئاسي إلا بتفاهم اللبنانيين

العالم-لبنان

وقال: "نحن دعمنا مرشحا للرئاسة لكن لم نغلق الأبواب، ودعونا الآخرين وحثيناهم من أجل أن يطرحوا مرشحهم وقلنا تعالوا لنتباحث لكن ثمة من ينكر علينا الحق في أن ندعم مرشحا للرئاسة ويريد أن يفرض الرئيس الذي يريد ويتهم الآخرين بأنهم يحاولون فرض الرئيس الذي يريدون".

ولفت إلى أن "العدو الإسرائيلي الذي كان يهدد المنطقة بأسرها بات يتحاشى أن يصطدم مع لبنان لأن في لبنان مقاومة تستطيع أن ترد الصاع ألف صاع وأن تلجم عدوانه وأن تهدد بنية كيانه خاصة بعد وجود كاريش وحقل كاريش وحاجة العالم للغاز من كاريش ، ولا قدرة للعدو على أن يهدد لأن فعل المقاومة أصبح أردع من أي قوة يملكها الإسرائيلي لذلك نشاهد السلوك الإسرائيلي الذي يتحاشى قدر ما يستطيع التصادم مع المقاومة رغم الأزمة الداخلية التي يمر بها".

وتابع: "هذا الفعل الذي أحدثه شعبنا على مستوى المعادلات السياسية مع دول كبرى ومع عدو يتهدد كل المنطقة هذا الشعب يستطيع أن يفعل الكثير وأن يقرر مصيره لا نقول أنه يمكن أن يستغني عن الآخرين ، لا أحد يستطيع أن يستغني عن الآخرين ، والناس تمد يدها لبعضها البعض ولنا في العالم والمنطقة أصدقاء لكننا لسنا أتباعا لأحد".