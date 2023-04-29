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الشيخ البغدادي: زيارة وزير الخارجية الإيراني جاءت في الوقت المناسب

الشيخ البغدادي: زيارة وزير الخارجية الإيراني جاءت في الوقت المناسب
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ حسن البغدادي، أن زيارة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى بيروت "تأتي في ظل متغيرات دولية وإقليمية بات معها الحضور الأميركي بحالة ضعف وتراجع واضحين".

العالم - لبنان

وتابع في لقاء في الضاحية الجنوبية لبيروت: "اليوم لا مبرر لأحد في عدم تلقف الفرصة بحجة أن هناك مشكلة لدى الأميركيين، إلا إذا كان واحدا منهم ولا يوجد في قاموسه شيء إسمه مصلحة لبنان.

فالآن بإمكان الجميع أن يجلسوا ويتحاوروا على مصلحة لبنان بعيدا من التدخلات الخارجية، ولنستفد من الخارج إذا قدم لنا فرصا يمكن استثمارها للنهوض مجددا ببلدنا، فها هي الجمهورية الإسلامية كانت وما زالت تمد يد العون لمساعدة لبنان في كل المجالات الممكنة وأهمها الطاقة من دون وصاية أو تدخل، وسياسة الجمهورية الإسلامية هذه تتبعها مع كل حلفائها. ثم إن التفاهم السعودي - الإيراني على القضايا الكبرى، سيضفي بالتأكيد مناخا إيجابيا يمكن استثماره في الداخل اللبناني عبر العمل الجاد على إنقاذ البلد".

وأضاف البغدادي: "تأتي هذه الزيارة إلى لبنان ولقائه المسؤولين اللبنانيين والكتل النيابية في ظل هذه التوازنات الدولية التي سوف تساهم بدفع عجلة الحلول ووضع القضايا العالقة على سكة التفاهم، ما يعطي الشعب أملا بالخروج من مأزقه الإقتصادي ومعيشته التي باتت لا تطاق".

وختم: "كلنا أمل في مستقبل زاهر للمنطقة بعيدا عن التدخل الأجنبي الذي لم يكن في أي يوم لصالح الشعوب التي ضحت وقدمت من دماء أبنائها ولقمة عيشها في سبيل المحافظة على الأوطان وتحريرها من الإحتلال ومن الأيدي التي تعمل على نهب ثرواتها واستعبادها والنيل من كراماتها".

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