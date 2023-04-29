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زيارة وزير الخارجية الإيراني لـ"مارون الراس".. احتفاء النشطاء وصراخ الأعداء

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ١٠:٢٧ بتوقيت غرينتش

وزير الخارجية الإيراني على بعد أمتار من فلسطين المحتلة، ونشطاء وسائل التواصل يحتفون بالزيارة و وسائل الإعلام الإسرائيلية تستدعي المحللين لترجمتها.

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