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الرئيس السوري يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط

الرئيس السوري يستقبل المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، مبعوث الحكومة الصينية للشرق الأوسط، تشاي جيون.

العالم - سوريا

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن الرئيس الأسد استقبل اليوم المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط تشاي جيون".

واستقبل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، المبعوث الصيني في وقت سابق من اليوم.

وكانت الصين قد دعت في أبريل/ نيسان الماضي إلى رفع الإجراءات القسرية الأحادية ضد سوريا لاستعادة حق الشعب السوري في تنمية اقتصاده وتسيير تجارته وإعادة إعمار وطنه، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي في سوريا "قاتم" وأن مسؤولية مساعدة الشعب تقع على عاتق المجتمع الدولي.

وكان جيانغ دوان وزير البعثة الصينية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، قد صرح في شهر آذار/ مارس، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "يجب الاعتراف بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها فضلاً عن حق الشعب السوري في سبل العيش والنمو وحماية جميع هذه الحقوق".

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