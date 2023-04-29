الليلة.. الهلال السعودي يواجه أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

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وستكون مباراة اليوم هي الحاسمة، في تاريخ مواجهات الفريقين في النهائي، حيث يلتقي الهلال مع أوراوا، للمرة الثالثة في نهائي دوري أبطال آسيا.

ويأمل الهلال في تكرار تفوقه أمام مُنافسه الياباني، بعدما حقَّق اللقب على حسابه في نهائي 2019، فيما يتطلع أوراواالياباني لردِّ الاعتبار وتحقيق لقب البطولة، على غرار النهائي الأول.

ويبحث الهلال عن الحفاظ على لقبه الذي حققه في النسخة الماضية، ليصنع إنجازاً غير مسبوق، ويقتنص ذهب البطولة الآسيوية، ويبلغ البطولة الخامسة في تاريخه.

ويسجّل نادي الهلال الظهور الخامس، في نهائي دوري أبطال آسيا بنظامها الحديث، بعدما كان قد ظهر في النهائي من قبل، في نُسَخ أعوام 2014 و2017 و2019 و2021.

ويسعى الهلال أمام أوراوا لوضع البصمة النهائية على مسيرته المميزة في هذه النسخة التي سجل فيها حتى الآن 22 هدفا خلال 9 مباريات مقابل استقباله 6.

كما أن الهلال لم يتعرض للخسارة في هذه النسخة إلا مرة واحدة، كانت أمام الريان القطري 0-2، لكنها كانت في الجولة 6 من دور المجموعات بعدما حسم "الزعيم" التأهل.

ولم يحسم الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال، أمر اللاعبين المحترفين الأجانب، الذين سيشاركون في هذا اللقاء، بجوار الكوري الجنوبي جيانغ. حيث استعاد الفريق عدد كبير من لاعبيه، على رأسهم ياسر الشهراني، الذي شارك في مواجهة «الباطن»، بعد غيابه الكبير بسبب الإصابة منذ مونديال قطر، كذلك سلمان الفرج، بعد الإصابة التي غيّبته، الفترة الماضية، والحال نفسها لسالم الدوسري، الذي شارك في مواجهة الاتحاد، وقبلها النصر، وبات جاهزاً للمشاركة، كما أصبح محمد البريك في جاهزية تامة، بعد غيابه الطويل؛ بداعي الإصابة.

من جهته، يدخل فريق أوراوا الياباني النهائي، بعد سلسلة من التعادلات حضرت في الشهر الأخير، على صعيد الدوري، وكذلك كأس الإمبراطور الياباني، إلا أن الفريق، الذي يتولى قيادته البولندي ماسيج سكورزا، يتطلع لكسر هذه التعادلات، والخروج بنتيجة إيجابية في البطولة القارية.

وتأهل أوراوا في المركز الثاني، لمجموعته السادسة في البطولة الآسيوية، حيث حصد 13 نقطة جاءت مشابهة لمسيرة الهلال في دور المجموعات، بـ4 انتصارات، وخسارة وحيدة، وكذلك تعادل واحد.

وتمكن أوراوا من تجاوز جوهور دارول الماليزي، في دور الـ16 بخماسية نظيفة، قبل أن يواصل نتائجه الكبيرة ويعبر إلى نصف نهائي البطولة، بفوزه على بانكوك جلاس التايلاندي برباعية نظيفة، وفي نصف النهائي تجاوز نظيره تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي عن طريق ركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين بنتيجة 2 - 2 في الوقت الأصلي والإضافي.