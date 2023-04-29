الضفة الغربية والقدس المحتلة في وجه التصعيد الإسرائيلي

وللحديث اكثر حول هذا الموضوع حاولت قناة العالم مراسلها في رام الله فارس الصرفندي.

1- فارس، كيف هو الوضع الان في الضفة الغربية بشكل عام وجنين بشكل خاص؟

2- هل سيتكرر الاقتحام للمخيم خصوصا وان الهدف منه قد فشل؟



هذا ولاتزال أصداء الاشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم جنين بالضفة الغربية تتردد في الداخل الفلسطيني، وبحسب مصادر فلسطينية فإن المقاومين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال للمخيم، وأجبروا جنود الاحتلال على الانسحاب بعد أن أمطروهم بالرصاص. أما الاقتحامات للمسجد الاقصى من قبل المستوطنين فتنذر بتصعيد جديد.



حول هذا الموضوع حاور برنامج "البوصلة" ضيفا هذه الحلقة: الباحث في الشؤون الاسرائيلية جمعه التايه والخبير في الشؤون الاسرائيلية محمد ابوقمر ليجيبا عن الاسئلة التالية:



1- لماذا يصر الاحتلال على إشعال المواجهة مع الفلسطينيين؟

2- هل حكومة نتنياهو في وضع يسمح لها بالمواجهة مع الفلسطينيين؟

3- محاولة اغتيال نجل الاسير بسام السعدي كيف تقرؤونها؟

4- في إستراتيجية وحدة الساحات هل من الممكن أن نرى دخول قطاع غزة أو الداخل المحتل على خط المواجهة؟

5- من خلال الاقتحامات المتكررة للأقصى المبارك هل يحاول الاحتلال فرض أمر واقع جديد فيه؟