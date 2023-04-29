المقداد: سوريا تثمن مبادرات الرئيس الصيني بشأن الأمن العالمي

العالم - سوریا

وجدد الوزير المقداد خلال اللقاء اليوم دعم سوريا لوحدة أرض وشعب الصين ولمبدأ الصين الواحدة، رافضاً في هذا الصدد محاولات بعض الدول التدخل بالشؤون الداخلية للصين.

وعبّر المقداد عن إعجاب سوريا ودعمها لمبادرات الرئيس الصيني شي جين بينغ المتعلقة بالأمن العالمي، وبالتنمية العالمية والحضارة العالمية وغيرها من المبادرات، كما عبر عن تقدير سوريا للصين في دعمها لمكافحة الإرهاب.

بدوره عبر المبعوث الصيني عن سعادته للإنجازات التي حققتها سوريا، البلد الصديق للصين، ورفض الصين لكل محاولات التدخل الخارجي بشؤونها الداخلية، مجدداً دعم بلاده لوحدة وسيادة سوريا واستقلالها، ودعوتها للرفع الفوري للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، وكذلك لخروج القوات الأجنبية غير الشرعية المتواجدة على الأراضي السورية.

وحضر اللقاء الدكتور عماد مصطفى مدير المعهد الدبلوماسي سفير سوريا السابق في بكين، والسفير محمد حاج إبراهيم مدير إدارة الشؤون الآفروآسيوية، وجمال نجيب مدير إدارة الدعم التنفيذي في وزارة الخارجية والمغتربين، وحضر من الجانب الصيني السفير الصيني في دمشق شي هونغوي وعدد من الدبلوماسيين الصينيين.