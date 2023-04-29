السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
٠٤:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

آية الله خامنئي يشير إلى شهامة الشعب العراقي في استقبال الزوار الإيرانيين في أيام الأربعين وغيرها على الرغم من سنوات الحرب الثماني بين البلدين

السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وسائل الإعلام الاسرائيلية تغص بتحليل زيارة وزير خارجية ايران للحدود مع فلسطين المحتلة

'النجباء': قوات الاحتلال هدف مشروع في العراق و في كل المنطقة

بانوراما: قمة ايرانية عراقية في طهران..علاقات استراتيجية وتعاون مثمر

اميركا ليست قدرا وخيار شعوب المنطقة صون الاستقلال.. وسوریا الدلیل

المبعوث الايراني: مشكلات افغانستان اليوم هي ارث الاحتلال الاميركي

الجيش الأميركي يمنع طائراته من التحليق لمدة 24 ساعة.. ما السبب؟!