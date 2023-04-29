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'النجباء': قوات الاحتلال هدف مشروع في العراق و في كل المنطقة

'النجباء': قوات الاحتلال هدف مشروع في العراق و في كل المنطقة
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

اكد المتحدث باسم المقاومة الاسلامية العراقية - حركة النجباء "نصير الشمري"، على "ان قوات الاحتلال هدف مشروع في العراق وفي كل منطقة غرب اسيا حتى خروج اخر جندي امريكي محتل من ارض العراق".

العالم-العراق

ونقل مراسل العالم تغريدة "الشمري" عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم السبت : ان المقاومة الاسلامية - حركة النجباء، غير ملزمة بأي اتفاق سياسي يتضمن هدنة أو تهدئة مع قوات الاحتلال الامريكي؛ أيّا كانت الأطراف القائمة على مثل هذه الامور.

واضاف المتحدث باسم المقاومة الاسلامية في العراق : ان المواقف المعلنة تمثل أصحابها و من يمثلون، ولا يمثلنا الا موقفنا الرسمي بهذا الشأن الذي أعلناه سابقا؛ و نؤكد عليه حاليا : ان قوات الاحتلال هدف مشروع في العراق وفي كل منطقة غرب اسيا حتى خروج اخر جندي امريكي محتل من ارض العراق.

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