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لليوم الثامن على التوالي..الاحتلال يواصل إغلاق مداخل أريحا

لليوم الثامن على التوالي..الاحتلال يواصل إغلاق مداخل أريحا
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، حصار مدينة أريحا، شرقي الضفة الغربية، وتشدد من إجراءاتها العسكرية على الحواجز التي تقيمها على مداخل المدينة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المداخل الرئيسية والفرعية بحواجز عسكرية، وتقوم بإيقاف مركبات الفلسطينيين، والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.

وتقيم قوات الاحتلال حواجز عسكرية على المدخلين الشماليين لأريحا "هيئة التدريب" و"المعرجات"، والمدخل الجنوبي للمدينة قرب مخيم "عقبة جبر"، والمدخل الشرقي (البوابة الصفراء).

وتستهدف قوات الاحتلال القرى والمدن الفلسطينية، بسياسة العقاب الجماعي، وتفرض إغلاقات مستمرة على مداخلها التي تتحكم فيها، وتنشر عشرات الحواجز الثابتة والطارئة، للتضييق على الفلسطينيين، وملاحقة المقاومين.

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لليوم الثامن على التوالي..الاحتلال يواصل إغلاق مداخل أريحا

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