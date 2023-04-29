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الإمارات تعلن إجلاء مواطنين ورعايا 16دولة من السودان

الإمارات تعلن إجلاء مواطنين ورعايا 16دولة من السودان
السبت ٢٩ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

أجلت دولة الإمارات، عددا من مواطنيها ورعايا 16 دولة من السودان الذي يشهد مواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

العالم - الإمارات

وذكرت صحيفة "البيان"، اليوم السبت أن المواطنين الإماراتيين ورعايا الدول الأخرى وصلوا على متن طائرة قادمة من السودان.

وأشارت إلى أن الطائرة أقلت الفئات الأكثر احتياجا من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية إن عملية الإجلاء كللت بالنجاح، لافتة إلى أنها تأتي في إطار جهود الإمارات الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين.

يأتي ذلك في وقت يتواصل فيه الصراع الأخطر في السودان دون أي بوادر لحل قريب.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

كما تسببت المعارك منذ 15 أبريل/ نيسان الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

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الإمارات تعلن إجلاء مواطنين ورعايا 16دولة من السودان