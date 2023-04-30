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البرهان يجدد التزامه بالعملية السياسية وتسليم السلطة لحكومة مدنية

البرهان يجدد التزامه بالعملية السياسية وتسليم السلطة لحكومة مدنية
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

جدد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، تأكيد التزام الجيش بالعملية السياسية وتسليم السلطة لحكومة مدنية.

العالم - السودان

وحسب صحيفة "السوداني"، قال البرهان إن الجيش لن يكون رافعة لأي كيان أو حزب أو جماعة للانقضاض على السلطة.

وشدد قائد الجيش السوداني على أن القوات المسلحة ملتزمة بالعملية السياسية التي تقود إلى تأسيس سلطة مدنية.

تأتي تلك التصريحات في رد غير مباشر على الاتهامات المتكررة من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حول سعي البرهان إلى الاستحواذ على السلطة، وعرقلة تسليم الحكم إلى حكومة مدنية.

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد أعلنا، الخميس الماضي، الموافقة على تمديد الهدنة التي انتهت أمس 72 ساعة إضافية.

يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

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