الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣
١٠:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. لماذا رفض "الأسد" لقاء "أردوغان" بهذا التوقيت؟

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

رأى الباحث السياسي محمد الظاهر، أن سبب طلب الرئيس السوري "بشار الأسد" لقاء الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" بعد الانتخابات الرئاسية التركية هو ضمان ارضية ثابتة لاي اتفاق ما بين الطرفين.

العالم - خاص بالعالم

وقال "الظاهر" في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن إن الازمة السياسية السورية تحتاج الى بادرة تركية من أجل حلها.

وأضاف، ان الضمان للشروط التي تطلبها دمشق قبل حصول اللقاء بين الرئيسين الأسد وأردوغان، هي الضغط الروسي والإيراني على الجانب التركي من أجل توفيرها.

ورأى، أن الرئيس السوري "بشار الأسد" عندما يطلب بأن يكون الاجتماع مع الرئيس التركي بعد الانتخابات التركية، هذا لأنه يريد أرضية ثابتة لهذا اللقاء، مشيرا إلى أن أردوغان يبحث عن مناورة سياسية من خلال لقاء "الاسد" قبل الانتخابات الرئاسية التركية.

وحول تفسير الكلام الاخير للوسيط الدولي في سوريا بيدرسون، رأى الباحث السياسي، بأنه يأتي من باب التحرك الصين نحو الملف السوري حيث، إنها تسعى لتؤدي دورا أساسيا في إحلال السلام بسوريا.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

منافس أردوغان يعد بإعادة العلاقات مع سوريا حال فوزه بالانتخابات

مسؤول روسي يحدد موعد الاجتماع القادم بصيغة أستانا حول سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انطلاق معرض 'تكنوتيكس' في مدينة المعارض بدمشق اليوم

شاهد.. لماذا رفض "الأسد" لقاء "أردوغان" بهذا التوقيت؟

شاهد: ماذا يحدث في السودان، في اليوم الاخير من الهدنة

توجيه عاجل من الداخلية السعودية يخص حجاج هذا العام

شاهد.. النيران تلتهم البنك المركزي السوداني

هيئة الأسرى: الأسير متوكل رضوان يتعرض للإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال