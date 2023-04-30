شاهد.. لماذا رفض "الأسد" لقاء "أردوغان" بهذا التوقيت؟

العالم - خاص بالعالم

وقال "الظاهر" في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن إن الازمة السياسية السورية تحتاج الى بادرة تركية من أجل حلها.

وأضاف، ان الضمان للشروط التي تطلبها دمشق قبل حصول اللقاء بين الرئيسين الأسد وأردوغان، هي الضغط الروسي والإيراني على الجانب التركي من أجل توفيرها.

ورأى، أن الرئيس السوري "بشار الأسد" عندما يطلب بأن يكون الاجتماع مع الرئيس التركي بعد الانتخابات التركية، هذا لأنه يريد أرضية ثابتة لهذا اللقاء، مشيرا إلى أن أردوغان يبحث عن مناورة سياسية من خلال لقاء "الاسد" قبل الانتخابات الرئاسية التركية.

وحول تفسير الكلام الاخير للوسيط الدولي في سوريا بيدرسون، رأى الباحث السياسي، بأنه يأتي من باب التحرك الصين نحو الملف السوري حيث، إنها تسعى لتؤدي دورا أساسيا في إحلال السلام بسوريا.

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