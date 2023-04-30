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سوريا.. ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بريف درعا

سوريا.. ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بريف درعا
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

ضبطت الجهات المختصة في سوريا كميات كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والذخائر في عدة مناطق بريف درعا، وهي من مخلفات تنظيم 'داعش' الإرهابي.

العالم - سوريا

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) نقلا عن مصدر في الجهات المختصة بدرعا أنه “خلال متابعة أعمال تمشيط ما تبقى من مناطق ومزارع في محيط المدن والبلدات بريف درعا، وبالتعاون مع الأهالي تم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر من مخلفات إرهابيي تنظيم داعش”.

وقال المصدر إن الأسلحة والمضبوطات شملت “بنادق آلية ورشاشات متوسطة وثقيلة و قواذف (أر بي جي) ومدافع هاون وقنابل يدوية وقذائف متنوعة وكميات كبيرة من الذخيرة الخاصة بهذه الأسلحة”.

وأضاف المصدر أن “الجهات المختصة مستمرة في عملها في ملاحقة الإرهابيين وتمشيط المناطق المحررة من الإرهاب لرفع المفخخات والأسلحة، حفاظاً على حياة الأهالي الذين يتعاونون معهم للعثور على مخابئ الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون ضد المدنيين ونقاط الجيش العربي السوري قبل اندحارهم من المنطقة”.

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