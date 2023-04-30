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3 آلاف دار نشر 'محلية واجنبية' تعرض كتبها في معرض طهران الدولي للكتاب

3 آلاف دار نشر 'محلية واجنبية' تعرض كتبها في معرض طهران الدولي للكتاب
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

 قال رئيس معرض الكتاب "علي رمضاني"، إنه تم تسجيل 3 آلاف ناشر محلي وأجنبي للمشاركة في معرض طهران الدولي للكتاب الرابع والثلاثين.

العالم - ايران

وقال رمضاني: إننا شهدنا استقبالا جيدا حتى الآن للمشاركة في المعرض حيث تم تسجيل حوالي 200 مكتبة حتى الآن، وسيعرض حوالي 3000 ناشر محلي وأجنبي أعمالهم.

وذكر أنه يتعين على الناشرين تحميل أعمالهم في القسم الافتراضي بالمعرض خلال الأيام المقبلة.

وأوضح رمضاني: ستتم إعادة فتح موقع المعرض قبل أيام قليلة من اقامة المعرض ويمكن للجمهور البحث عن الكتب واختيارها لذلك كلما اسرع دور النشر في القيام بذلك تزداد فرصة اختيار كتبهم من قبل الجمهور.

وسيقام المعرض في الفترة من 10 الی 20 ايار/ مايو في مصلى الإمام الخميني (ره) بطهران، وبالتزامن مع المعرض الافتراضي على موقع "ketab.ir"

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3 آلاف دار نشر 'محلية واجنبية' تعرض كتبها في معرض طهران الدولي للكتاب

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