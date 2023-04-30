كنعاني: نظرة الامريكيين إلى طبيعة الكيان الصهيوني تغيرت بشكل ملموس

العالم - ايران

جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني اليوم الأحد، في الاشارة الى الاستطلاع الاخير الذي اجرته جامعة مريلاند الاميركية بشأن تغيير الرؤى في في صفوف الشعب الاميركية تجاه الصهيوني.

ووفقًا لنتائج استطلاع اجرته جامعة مريلاند الأميركية ، فإن 44٪ من مؤيدي الحزب الديمقراطي يصفون الكيان الصهيوني بانه كيان فصل عنصري و 34٪ يعتبرونه ديمقراطية معيبة، وأعلن 41٪ من الجمهوريين المشاركين في هذا الاستطلاع أنهم يعتبرون الكيان ديمقراطية ديناميكية ، و 20٪ قيموا وضعه على أنه مشابه للفصل العنصري.

وفي هذا الصدد ، كتب المتحدث باسم الخارجية الايرانية في سلسلة تغريدات حول هذا الموضوع: نظرة على الجو العام في أميركا باعتبارها الأب الروحي للكيان الإسرائيلي المزيف وآخر التعليقات واستطلاعات الرأي تشير إلى تغيير ملموس في الرؤية تجاه طبيعة الفصل العنصري لهذا الكيان.

وأضاف كنعاني: بحسب الاستطلاع الأخير الذي أجرته جامعة مريلاند ، فإن 20٪ من الجمهوريين و 44٪ من الديمقراطيين يعتبرون "إسرائيل" عنصرية ، كما زاد التأييد لحركة مقاطعتها.

وأضاف المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي: بالتأكيد ، لو تهيأت حرية التعبير ضد الصهاينة وتحررت أميركا من سيطرة اللوبي الصهيوني وأجريت دراسة استقصائية واسعة ومستقلة للشعب الأميركي ، فستكون هنالك نتائج مذهلة أكثر تجاه طبيعة ووجود هذا الكيان الاسرائيلي المزيف.

وقال كنعاني: يحق للرأي العام والنخب الأميركية البحث عن إجابة للسؤال التالي وهو انه لماذا تضحي الأنظمة الأميركية بمصالح شعبها وعشرات الدول والشعوب التي تصفها بانها "حليفة" لها قولا فقط، من اجل الكيان الصهيوني الغاصب والعنصري وغير الديمقراطي والآيل الى الزوال؟! .

يذكر ان الاحتجاجات ضد خطة الإصلاح القضائي لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر ، وأصبحت الأراضي المحتلة مسرحًا للاشتباكات بين المعارضين وأنصار الحكومة للأسبوع السابع عشر على التوالي. منذ الإعلان عن هذه الخطة ، شهدت تل أبيب ومدن محتلة أخرى تجمعات للصهاينة تنتقد حكومة نتنياهو كل ليلة سبت ، ويواصل قادة المعارضة خططهم ضد نتنياهو.