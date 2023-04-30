شاهد.. مراسل العالم يواكب حالة الاسير عدنان.. فماذا قالت زوجته؟

وقالت رندة لمراسل العالم حينما سألها عن اوضاع الاسير الشيخ عدنان: انه موجود في مستشفى زنازين الرملة ولم يتم نقله الى اي مستشفى مدني، ولم يتلقى العلاج او اجراء اي فحوصات طبية، منوهة الى ان كانت له جلسة محاكمة يوم الخميس، غير انه لم يتم احضاره بذريعة انه كان هناك انقطاع في التيار الكهربائي، مؤكداً انه لا صحة لهذا الكلام.

واعربت عن خشيتها على صحته وتترقب عائلته بكل خوف وضعه الصحي، مشيرة الى انها جاءت الى محكمة الاستئناف لكنها لا تعول عليها كثيراً، وانما املها ورجاءها ان تطفيء نار قلب عائلته وترى الشيخ عدنان وتطمئن عليه.

واوضحت، ان هناك الكثير من العروض تعرض من قبل النيابة العامة على الشيخ بالاضافة الى هناك مفاوضات بين محامي الشيخ ولكن ليس هناك اي اتفاق لحد الان، سائلة المولى عزوجل ان يكون اليوم فرجاً للشيخ.

واضافت، ان ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية تتعنت وتطالب بسجن الشيخ عدنان اكثر من خمس سنوات على قضية لا تستحق سنة او 8 شهور.

وتابعت تقول لمراسلنا: ان الرسالة التي توجهها لفصائل المقاومة ولكل من يدعمها ولكل المؤسسات الحقوقية التي تعنى بشؤون الاسرى ولمحور المقاومة في كل بقاع العالم، بالوقوف الى جانب الشيخ عدنان الذي يدافع عن كرامة وعزة وحرية الشعب الفلسطيني، معتبرة ان اي انتصار للشيخ عدنان يعدّ بمثابة انتصار لكل احرار العالم، وان اي هزيمة للشيخ لا قدر الله هو انكسار لروح المقاومة والهزيمة امام المحتل الاسرائيلي، داعية الى عدم الاستهانة بمعركة الشيخ عدنان، وعدم الاستهانة بأي فعل يمكن ان يؤثر على هذه المعركة والتي من الممكن ان تؤدي الى انتصار الاسير عدنان.

وشددت على ثقتها بالله عزوجل كبيرة، وان رب العالمين لا يضيع عمل الشيخ عدنان وانه سينتصر كما انتصر دائماً.