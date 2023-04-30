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إيران تصدر أكثر من 1.5 مليار متر مكعب من الغاز لتركيا خلال 3 أشهر

إيران تصدر أكثر من 1.5 مليار متر مكعب من الغاز لتركيا خلال 3 أشهر
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

إرتفع حجم التجارة بين إيران وتركيا إلى أكثر من 1.3 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023، كما قامت إيران بتصدير أكثر من 1.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى تركيا خلال هذه الفترة.

العالم - إيران

وأفاد مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) بتصدير مليار و567 متر مكعب من الغاز الطبيعي من إيران إلى تركيا في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023.

وبحسب هذا التقرير، كانت إيران قامت بتصدير مليار و 891 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا في الفترة المماثلة من العام 2022.

كما تظهر الإحصائيات التي نشرها مكتب الإحصاء التركي أن حجم التجارة التركيه مع إيران في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغت 379 مليون دولار.

وبحسب هذا التقرير، شهدت صادرات تركيا إلى إيران من يناير حتى مارس 2023 نموا بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022 وبلغت 702 مليون دولار.

واستوردت تركيا خلال يناير حتى أبريل 2023 بضائع بقيمة 677 مليون دولار من إيران .

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