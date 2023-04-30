إصابة فلسطينيين اثنين باعتداء للمستوطنين قرب نابلس

العالم- فلسطين

ونقلت وكالة وفا عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس قوله: إن مستوطنين اعتدوا على فلسطينيين اثنين في بلدة برقة شمال غرب المدينة، ما أسفر عن إصابتهما بجروح.

وأصيب عدد من الفلسطينيين، واعتقل آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

كما جدد عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم اقتحام المسجد الأقصى.

وذكرت وكالة وفا أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وقرب مصلى باب الرحمة بحماية قوات الاحتلال التي فرضت قيوداً مشددة على دخول المصلين الوافدين من القدس والأراضي المحتلة عام 1948 للمسجد.

وأكد مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي أن ثبات المقدسيين وصمودهم سيفشل مخططات الاحتلال للسيطرة على مصلى باب الرحمة وتحويله لكنيس وجميع مخططات الاحتلال لتهويد المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

وشدد الرويضي على أن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من الأقصى، وعلى أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين وأن جميع إجراءات الاحتلال لتغيير معالم المدينة وتهويدها مرفوضة.