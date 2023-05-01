تصاعد الازمة في تونس وقلق ليبي من اوضاع السودان وغضب مغربي جراء التطبيع

وكذلك يتطرق البرنامج الى التنافس وحظوظ الاسلاميين في الانتخابات النيابية والبلدية في موريتانيا، وهل تنهي زيارة الرئيس الجزائري لباريس، الخلافات مع فرنسا؟

تصاعد الازمة في تونس

والبداية كانت من تونس، حيث مثلت اعتقال راشد الغنوشي منعطفاً هاماً في المعركة السياسية بين حركة النهضة والرئيس قيس سعيد، واردفت السلطات قرار الاعتقال، بقرار يقضي بغلق المقر المركزي للحركة، وقد قوبلت هذه الاجراءات بالانتقادات من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، ما دفع سعيد الى تأكيد رفضه للتدخل الخارجي في الشؤون التونسية.

مخاوف ليبية من تداعيات الاوضاع في السودان

ومنذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان والمخاوف من تأثيرات تلك الاشتباكات على ليبيا المجاورة في تصاعد، ولاسيما مع وجود ملفات شائكة متصلة بالبلدين، وعلى رأسها موضوع المرتزقة السودانيين، الذين تسعى الامم المتحدة لاخراجهم من البلاد.



غضب مغربي على مشاركة الاحتلال في ملتفى الفلاحة

من ليبيا الى التحركات الرافضة للتطبيع في المغرب، حيث برز غضب سياسي وحقوقي ونقابي في المغرب جراء مشاركة كيان الاحتلال الاسرائيلي الاولى في الملتقى الدولي للفلاحة بمدينة مكناس، بالتزامن مع دعوات متتالية للنقابات والجبهة المغربية لمناهضة التطبيع في عيد العمال لتجديد الدعم لفلسطين ورفع مطلب اسقاط التطبيع.

حظوظ الاسلاميين في الانتخابات النيابية والبلدية في موريتانيا

مع اقتراب موعد الانتخابات في موريتانيا يحتدم التنافس بين المرشحين على المقاعد النيابية والمجالس البلدية والجهوية، وسط توقعات بان تتخذ المنافسة هذه المرة وتيرة اشد من سابقاتها من ناحية موازين القوى وتساوي الفرص بين المرشحين، في حين تبرز علامات استفهام في شأن حظوظ الاسلاميين في هذا الاستحقاق.



العلاقات المتذبذة بين الجزائر وفرنسا

تبادلت فرنسا والجزائر زيارات رئاسية عديدة في فترة امتدت على مدار خمسة عقود، ولكن لم تفلح هذه الزيارات المتبادلة من التخفيف وطأة الماضي الاستعماري الذي ظل يلقي بثقله على العلاقات وهو ما حال من تطبيعها بشكل تام، بسبب تمسك كل طرف بمواقفه ومطالبه.

مخاوف جزائرية من عودة المتشددين الى البلاد

تصريحات لرئيس اركان الجزائر سعيد شمقريحة حذر فيها من عودة المتطرفين الى النشاط في البلاد، مشيراً الى ان انتشار مظاهر التشدد تهديداً عميقاً للامن القومي، هذه التصريحات مثلت تصعيداً من جانب المؤسسة العسكرية في مواجهة العناصر التي تهدد استقرار البلاد، ما اثار موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول حجم تلك التهديدات وعمق خطورتها.

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