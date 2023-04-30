حان الوقت لإنشاء خط أنبوب الغاز بين إيران وباكستان

العالم - إيران

ونقلت صحيفة "دون" الباكستانية، عن السناتور الباكستاني مشاهد حسين قوله إن التطورات السياسية الإقليمية أظهرت أن الوقت قد حان لإنشاء خط أنبوب الغاز الإيراني الباكستاني وإن تحسين العلاقات الإيرانية السعودية بوساطة الصين قد لقي الترحيب من قبل الأمة الإسلامية كلها.

وقال السناتور حسين، الذي كان يتحدث في مراسم توديع محمد علي حسيني سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى إسلام آباد في ختام مهام عمله: إن آسيا اليوم هي التي تقرر مستقبل العالم.

قال هذا المسؤول الباكستاني، وهو أيضا رئيس اللجنة الدائمة لأعضاء مجلس الشيوخ "إن إيران كانت أول دولة تعترف بباكستان"، مذكّرا بأن باكستان وإيران تربطهما علاقات تاريخية.

وأضاف: "اللغة الفارسية لم تكن شائعة في شبه القارة الهندية قبل وصول البريطانيين إليها فحسب، بل كانت أيضا اللغة الرسمية للكثير من الولايات، بما في ذلك إمبراطورية السيخ للمهاراجا رانجيت سينغ".

وأشار هذا السناتور إلى أن فترة مسؤولية محمد علي حسيني، سفير إيران لدى باكستان، كانت فترة ناجحة للغاية في جميع المجالات لأن التعاون في مجالات الأمن الدفاعي والاستخباراتي والتجاري زاد بين البلدين.

وأضاف مشاهد حسين: تم فتح معبرين حدوديين رسميين بعد 73 عاما وتم الاتفاق على إنشاء 6 أسواق حدودية جديدة.. حيث تم الانتهاء من واحد منها وهو جاهز للتشغيل وسيتم الانتهاء من اثنين آخرين قريبا.

وأضاف هذا المسؤول الباكستاني أن تصدير الكهرباء لباكستان زاد من 100 ميغاواط إلى أكثر من 200 ميغاواط ويمكن أن يصل إلى 500 ميغاواط.

وقال هذا السيناتور الباكستاني، إنه في الوضع الحالي، ينبغي إعطاء الأولوية لاستخدام القدرات والإمكانيات الموجودة في مجالات الاقتصاد والسياحة والاستثمار الثنائي بين إيران وباكستان.

يذكر أنه ووفقا للتفاهمات، تتعهد إيران بتوريد الغاز إلى الهند وباكستان بسعر متفق عليه لمدة 25 عاما من خلال خط أنبوب الغاز الإيراني إلى باكستان أو خط أنبوب السلام لتصدير الغاز الإيراني إلى الهند وباكستان.

وبدأ تنفيذ خط أنبوب الغاز الإيراني إلى الهند وباكستان عام 2002، وكان من المفترض أن ينتهي عام 2014، لكنه ترك غير مكتمل بسبب انسحاب الهند من المشروع وتقاعس باكستان في عملية الإنشاء.

وصرحت باكستان أن السبب في توقف عملية الإنشاء هو عدم القدرة على توفير التكاليف، وطلبت من الشركات الإيرانية والروسية والصينية المشاركة كمنفذين للمشروع.

وكانت إيران قد أنجزت مد الأنبوب في أراضيها في الوقت المحدد وقدمت قرضا بقيمة 500 مليون دولار لباكستان لإكمال جزء الخط الواقع في أراضيها، لكن إسلام آباد امتنعت عن ذلك.