صنعاء تثبت حسن نواياها بالإفراج عن أسير برتبة لواء

العالم - مراسلون

مبادرة أحادية الجانب تعلنها لجنة شؤون الأسرى في صنعاء بإطلاق سراح القيادي العسكري الموالي للتحالف السعودي اللواء فيصل رجب، إذ جاء الإفراج -وفق اللجنة- بموجب توجيهات من السيد عبدالملك الحوثي إكراماً لوفد قبلي من محافظات أبين وشبوه والبيضاء قَدِم إلى صنعاء مؤخراً للتوسط من أجل الإفراج عن اللواء رجب بعد تجاهل قوى التحالف إدراج اسمه في قوائم التبادل.

وقال رئيس لجنة شؤون الأسری في صنعاء عبدالقادر المرتضی:"قد تم العفو عن أخيکم الأسير اللواء فيصل رجب، وان التوجيهات تقضي بالإفراج عنه. نؤکد لکم ان اسم الاسير اللواء فيصل رجب لم يتم ذکره الا في جولة واحدة من الجولات العشر التي تمت بيننا وبين الطرف الاخر".

وقال الشيخ سالم الجنيدي وهو زعيم قبلي في محافظة أبين:"نقدر ونثمن مبادرة السيد عبدالملک بدرالدين الحوثي والوفاء الذي عاملنا به".

وبالتزامن مع هذه الخطوة جددت صنعاء جاهزيتها لصفقة تبادل شاملة، لتثبت مدى جديتها في إنجاز تفاوضات ملف الاسرى وبقية الملفات الإنسانية العالقة، خاصة وأنها سبق أن قدمت عدة مبادرات ذاتية في هذا الجانب، آخرها الإفراج عن 77 أسيراً قبل أيام بمناسبة عيد الفطر.

وقال عضو لجنة شؤون الاسری في صنعاء أحمد أبوحمراء:"من يسعی نحو السلام هي صنعاء وقيادة صنعاء. فهناک مبادرات متکررة من قبلنا من جانب واحد منذ بداية ملف الاسری وکذلک في جميع الملفات".

وتؤكد مثل هذه الخطوات والمبادرات لقيادة صنعاء -برأي كثيرين- مدى حسن نواياها لبناء الثقة وإنجاح جهود عملية السلام، في ظل ما يسود من تعقيدات أجواء المحادثات الممتدة منذ أسابيع بين صنعاء والرياض بوساطة عُمانية، إذ تشير المعلومات أن التقدم الذي تم في هذه المباحثات طرأت عليه مؤخراً نقاط خلاف جديدة تسببت في تأجيل إعلان اتفاق حول هدنة مطولة تتضمن معالجات إنسانية.

ويُتوقع أن تشهد صنعاء خلال الأيام القادمة – حسب مصادر- تجدداً للحراك الدبلوماسي مع زيارة مرتقبة للوفدين السعودي والعُماني لحسم ملف الهدنة، والنقاش حول ملفات أخرى مثل خارطة الحل النهائي للحرب وتشكيل حكومة انتقالية.