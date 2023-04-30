الرئيس العراقي يدعو لدعم نينوى وباقي المحافظات

العالم- العراق

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، انه "التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في الموصل، محافظ نينوى نجم الجبوري، وبحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، ووزراء الثقافة أحمد فكاك البدراني، والدفاع ثابت محمد سعيد العباسي، والهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى".



وأضاف: "هنأ رئيس الجمهورية، محافظ نينوى وأهالي المدينة بتنظيم مهرجان الربيع بعد انقطاع عقدين من الزمن"، مشيدا بمستوى الإعداد والتنظيم للمهرجان ومشاركة مختلف مكونات المدينة وأطيافها المتنوعة"، مشيرا إلى أن "تنظيم المهرجان خطوة مهمة لتأكيد عودة الحياة إلى الموصل وتجاوز التحديات التي واجهتها سابقا".



وشدد الرئيس على "أهمية دعم نينوى وباقي المحافظات لتعزيز الأمن والاستقرار والانطلاق نحو مشاريع الإعمار والبناء والارتقاء بالواقع الخدمي والمعيشي لجميع المواطنين".



من جانبه، أعرب المحافظ نجم الجبوري عن عميق شكره وتقديره إلى رئيس الجمهورية لحضوره حفل افتتاح مهرجان الربيع في الموصل"، مشيدا "بدعمه لمحافظة نينوى وأهلها، كما قدّم شرحا إلى الرئيس حول تطورات الأوضاع في المحافظة على مختلف الصعد، والخطط المستقبلية الموضوعة في المدينة".