النزوح السوري وأضراره الاجتماعية والثقافية والتعليمية- الجزء الاول

حرب ضروس قتلت ودمرت وشردت وزرعت الارهاب في كل اتجاه، انتهت الحرب ولم تتنهي الازمة الانسانية، نازحون يعيشون لسنوات في مخيمات تفتقر لابسط حقوق العيش الكريم، اما الجانب الانساني فهو مجرد مطية لتنفيذ سياسات دول.

اجيال جديدة ولدت في المخيمات ولا تعرف لبلدها لوناً او هوية او شكل، اجيال ممنوعة من العودة لاسباب سياسية لا يفهمها ذلك الطفل الذي حُرم ممارسة طفولته الطبيعية ليكون رقماً في ورقة مساومة بين الدول.

في هذه الحلقة يعرض برنامج "نوافذ" الازمة الانسانية في قضية النزوح ولاسيما في لبنان وتركيا، ويبحث في تأثير النزوح السوري على الاجتماعية، الثقافية، العلمية، والتحديات التي يواجهها النازحون السوريون كما البلدان المضيفة ولاسيما في لبنان وفي ظل الازمات المتلاحقة في ظل الحصار الامريكي المتوالي على كلا البلدين.

لمناقشة هذا الموضوع يستضيف البرنامج: الباحث والكاتب السياسي الدكتور ميخائيل عوض، والمستشار في العلاقات الدولية الدكتور قاسم حدرج، والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد قانصو.

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